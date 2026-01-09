Un calciatore del Milan, attualmente fuori dal progetto, potrebbe rappresentare un'opzione last minute per la Juventus nel mercato di gennaio. I bianconeri stanno seguendo attentamente la situazione, valutando eventuali opportunità di rafforzamento. Questa possibilità si inserisce nel quadro delle strategie di mercato di entrambe le società, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e migliorare la rosa a disposizione.

Un calciatore del Milan potrebbe diventare un’idea di mercato della Juventus durante gli ultimi giorni di gennaio con i bianconeri che stanno monitorando la situazione. La Juventus ha messo nel mirino un calciatore del Milan che potrebbe salutare i rossoneri durante gli ultimi giorni di gennaio non trovando più spazio alla corte di Massimiliano Allegri. Affare tra Milan e Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ultimo affare di calciomercato tra Juventus e Milan è stato quello che ha visto Pierre Kalulu passare dai rossoneri ai bianconeri con il francese che è diventato un punto fermo della formazione di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Al Milan non gioca più, può diventare un’idea last minute per il mercato della Juventus

Leggi anche: Mercato Juventus, rischia di tramontare quell’idea per rinforzare la difesa a gennaio: Milan e Inter sono più avanti! I dettagli

Leggi anche: Milan, Pellegrino con Gimenez: l’idea che può cambiare il mercato di gennaio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gioca una grande partita e va in vantaggio sul Milan sino ai minuti di recupero, e poi riesce a sbagliare un calcio di rigore al novantottesimo con Stanciu… una follia.. forse è per questo che lo amiamo…trasmissione su Radio Nostalgia da 3730 km di distanza.. - facebook.com facebook

#MilanGenoa, probabili formazioni: zero calcoli. #Allegri se la gioca così #SempreMilan #milan #SerieA x.com