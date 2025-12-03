Milan Pellegrino con Gimenez | l’idea che può cambiare il mercato di gennaio

Massimiliano Allegri continua a predicare calma, e la posizione del club resta immutata. La procuratrice di Santiago Gimenez, Rafaela Pimenta, lo ha ribadito nella sua intervista a ESPN: «No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie». Un concetto che riflette il pensiero di Via Aldo Rossi, dove non si parla né di cessione né di ribaltoni improvvisi per il centravanti messicano. Eppure, dietro quella calma apparente si muovono interrogativi pesanti. Gimenez è tornato in una stagione complicata, segnata da infortuni, fragilità tecniche e un impatto lontano dalle aspettative. Una sola rete in Coppa Italia, undici presenze, nessun acuto in Serie A: troppo poco per il centravanti che doveva guidare l’attacco rossonero nei mesi autunnali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan, Pellegrino con Gimenez: l’idea che può cambiare il mercato di gennaio

