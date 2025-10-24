Mercato Juventus rischia di tramontare quell’idea per rinforzare la difesa a gennaio | Milan e Inter sono più avanti! I dettagli

Mercato Juventus, l’ex Napoli conteso da Inter e Milan: i bianconeri sembrano defilarsi dalla corsa, pesa lo status da extracomunitario e i costi. Un obiettivo che sembrava ideale per tamponare l’emergenza, ma che ora si allontana forse definitivamente. La  Juventus, alla ricerca di un sostituto per l’infortunato  Gleison Bremer, vede complicarsi maledettamente la strada che porta a uno dei suoi principali obiettivi nel reparto arretrato. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla  Germania, e riportate dal quotidiano  Bild, sul difensore coreano del  Bayern Monaco  si sarebbe scatenato un vero e proprio derby di mercato tra  Milan  e  Inter, con i bianconeri che, per diverse ragioni, appaiono ora più defilati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

