A Kharkiv 100mila persone al buio senza acqua e riscaldamento

Dopo gli attacchi russi tra la notte di venerdì e sabato nella regione di Kharkiv circa 100.000 persone sono ancora senza elettricità, acqua e riscaldamento. Lo fa sapere il vice primo ministro per la Ricostruzione dell'Ucraina Oleksiy Kuleba, citato da RBC-Ucraina. Gli operatori del settore energetico e dei servizi pubblici secondo Kuleba nella regione di Kharkiv stanno lavorando senza sosta per stabilizzare la situazione. L'entità dei danni è significativa e ci vorrà del tempo. "Attualmente circa 100.000 abbonati sono rimasti senza elettricità, acqua e riscaldamento", ha affermato Kuleba. Dopo gli attacchi russi le centrali termoelettriche TsentrEnergo sono state chiuse e al momento non generano elettricità: si tratta della centrale termoelettrica di Trypilska nella regione di Kiev e della centrale termoelettrica di Zmievska nella regione di Kharkiv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A Kharkiv 100mila persone al buio, senza acqua e riscaldamento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il TCC a Kharkiv ha arruolato un ciclista ma la bici non serviva. - facebook.com Vai su Facebook

A Kharkiv 100mila persone al buio, senza acqua e riscaldamento - Le strade sono al buio e si è registrata una bassissima tensione nella rete elettrica ... Lo riporta msn.com

Un bombardamento russo su Kharkiv, in Ucraina, ha danneggiato l’ospedale e lasciato 30mila persone senza elettricità - Nella notte tra lunedì e martedì la Russia ha bombardato la città di Kharkiv, nell’est dell’Ucraina, danneggiando tra le altre cose l’ospedale principale della città e alcune infrastrutture elettriche ... Riporta ilpost.it

Distruzione a Kharkiv: interrotta la corrente elettrica a 30mila persone: raid russo - Ieri le forze russe hanno attaccato Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, con bombe teleguidate, danneggiando un ospedale e interrompendo la corrente elettrica a 30. Segnala rainews.it