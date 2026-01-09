Al Balilla-Pinchetti di Tirano ci si potrà diplomare in quattro anni
L'Istituto Balilla Pinchetti di Tirano offre, a partire dall’anno scolastico 2026-27, un percorso di diploma quadriennale nel settore “Manutenzione e assistenza tecnica” (MAT). La nuova proposta formativa, realizzata in collaborazione con le aziende Fratelli Magro s.p.a., mira a fornire competenze specifiche e una formazione professionale solida, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro e offrendo agli studenti un percorso di studi innovativo e qualificante.
L’Istituto Balilla Pinchetti di Tirano ha introdotto, per l’anno scolastico 2026-27, il percorso quadriennale sul corso “Manutenzione e assistenza tecnica” (MAT) con la collaborazione delle aziende Fratelli Magro s.r.l. di Villa di Tirano, per l’ambito meccanico, e T2 s.r.l. di Sondalo per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
