Al Balilla-Pinchetti di Tirano ci si potrà diplomare in quattro anni

L'Istituto Balilla Pinchetti di Tirano offre, a partire dall’anno scolastico 2026-27, un percorso di diploma quadriennale nel settore “Manutenzione e assistenza tecnica” (MAT). La nuova proposta formativa, realizzata in collaborazione con le aziende Fratelli Magro s.p.a., mira a fornire competenze specifiche e una formazione professionale solida, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro e offrendo agli studenti un percorso di studi innovativo e qualificante.

