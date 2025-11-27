Autovelox scatta il censimento nazionale | ecco come ci si potrà difendere dalle multe

Tgcom24.mediaset.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 30 novembre 2025 scatta l'obbligo per Comuni, Province e Regioni. Chi non rispetta la scadenza rischia che le multe emesse dai dispositivi "non censiti" siano dichiarate nulle. Ecco le regole, le criticità e le strategie che l’automobilista potrà seguire per difendersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Autovelox, scatta il censimento nazionale: ecco come ci si potrà difendere dalle multe

