Autovelox scatta il censimento nazionale | ecco come ci si potrà difendere dalle multe

Dal 30 novembre 2025 scatta l'obbligo per Comuni, Province e Regioni. Chi non rispetta la scadenza rischia che le multe emesse dai dispositivi "non censiti" siano dichiarate nulle. Ecco le regole, le criticità e le strategie che l’automobilista potrà seguire per difendersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Autovelox, scatta il censimento nazionale: ecco come ci si potrà difendere dalle multe

