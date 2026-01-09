Aggressione omofoba a Genova ballerino 19enne denuncia | Colpito al volto con un coltellino

Un giovane ballerino di 19 anni di Genova ha presentato denuncia dopo essere stato vittima di un’aggressione omofoba avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Sampierdarena. Secondo quanto riferito, Domenico Cerqua è stato colpito al volto con un coltellino. L’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della tolleranza nella città.

