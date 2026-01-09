Aggressione omofoba a Genova ballerino 19enne denuncia | Colpito al volto con un coltellino

Un giovane ballerino di 19 anni di Genova, Domenico Cerqua, ha denunciato un’aggressione avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Sampierdarena. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato colpito al volto con un coltellino in un episodio ritenuto di natura omofoba. L’episodio è sotto indagine, mentre le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’aggressione.

Un ballerino genovese di 19 anni, Domenico Cerqua, ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Sampierdarena. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso giovane attraverso un video pubblicato su TikTok, nel quale spiega di. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

