Aggressione omofoba a Genova ballerino 19enne denuncia | Colpito al volto con un coltellino

Un giovane ballerino di 19 anni di Genova, Domenico Cerqua, ha denunciato un’aggressione avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Sampierdarena. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato colpito al volto con un coltellino in un episodio ritenuto di natura omofoba. L’episodio è sotto indagine, mentre le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’aggressione.

Un ballerino genovese di 19 anni, Domenico Cerqua, ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Sampierdarena. A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso giovane attraverso un video pubblicato su TikTok, nel quale spiega di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: “Sfregiato al viso”

Leggi anche: “Ridevo al telefono, loro mi hanno seguito e sfregiato”: Domenico denuncia aggressione omofoba a Genova

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Genova, aggressione omofoba: 19enne sfregiato con un coltellino. Mi dicevano 'fr*cio di m*rda, muori, il racconto di Domenico; “Ridevo al telefono, loro mi hanno seguito e sfregiato”: Domenico denuncia aggressione omofoba a Genova; Il racconto dell'aggressione omofoba fuori da una discoteca di Genova; “Stavo ridendo al telefono, mi hanno seguito e sfregiato”: Domenico racconta l’aggressione omofoba a Genova.

Genova, 19enne denuncia aggressione omofoba: “Sfregiato al viso” - Domenico Cerqua ha 19 anni e ha deciso di raccontare senza veli l'aggressione che ha subito, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, all'uscita da una discoteca ... lapresse.it

Genova, sfregiato con un coltello fuori da una discoteca: Arcigay denuncia un’aggressione omofoba - L'associazione parla di "un episodio vile e brutale, che avrebbe avuto l'obiettivo di colpire una persona percepita come 'diversa'" ... telenord.it