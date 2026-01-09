Agenti federali sparano a Portland feriti marito e moglie Identificato l’agente che ha ucciso Renee Nicole Good a Minneapolis | proteste in diverse città

Durante un intervento a Portland, due persone sono state colpite da colpi di arma da fuoco da parte di agenti federali, ferendo un marito e una moglie. Nel frattempo, è stato identificato l’agente responsabile della morte di Renee Nicole Good a Minneapolis, suscitando proteste in diverse città degli Stati Uniti. Questi eventi evidenziano le tensioni e le sfide legate all’intervento delle forze dell’ordine in contesti di conflitto civile.

Due persone sono rimaste ferite a colpi d’arma da fuoco a Portland, nell’Oregon, durante un intervento che ha coinvolto agenti federali statunitensi. L’episodio, avvenuto giovedì nell’isolato 10200 di Southeast Main Street, si inserisce in un clima di forte tensione nazionale legato alla morte di Renee Nicole Good, una manifestante pro migranti uccisa da un agente dell’Ice a Minneapolis. Il Portland Police Bureau ha riferito che un uomo e una donna sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, senza fornire indicazioni sulle loro condizioni. Secondo una fonte di alto livello delle forze dell’ordine citata dalla Cnn, si tratterebbe di una coppia sposata fermata durante un controllo: l’uomo sarebbe stato colpito al braccio e la donna al petto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Agenti federali sparano a Portland, feriti marito e moglie. Identificato l’agente che ha ucciso Renee Nicole Good a Minneapolis: proteste in diverse città Leggi anche: Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis Leggi anche: Renee Nicole Good, chi era la donna uccisa a Minneapolis dagli agenti dell’Ice Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Polizia federale spara a Portland, due feriti. Il sindaco attacca: “Non possiamo restare a guardare”; Portland: agenti federali sparano in strada, ferite due persone; Agenti federali sparano a marito e moglie a Portland, le dichiarazioni ufficiali: «Un membro di una gang ha tentato di investirli»; La polizia di frontiera ne spara due a Portland: ascolta l’audio del messaggio. Agenti federali sparano a Portland, feriti marito e moglie. Identificato l’agente che ha ucciso Renee Nicole Good a Minneapolis: proteste in diverse città - Due persone sono rimaste ferite a colpi d’arma da fuoco a Portland, nell’Oregon, durante un intervento che ha coinvolto agenti federali statunitensi. ilfattoquotidiano.it

Usa: agenti federali feriscono due persone a Portland, aperta un'indagine - Una sparatoria è avvenuta durante il fermo di un presunto membro di una gang venezuelana, che avrebbe tentato di investire agenti della Customs and ... avvenire.it

Agenti federali sparano a marito e moglie a Portland, le dichiarazioni ufficiali: «Un membro di una gang ha tentato di investirli» - Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria che ha coinvolto agenti federali ... msn.com

La coalizione dei sindaci democratici nelle città assalite dagli agenti federali Mamdani: «Difenderemo sempre gli immigrati» @marina_catucci x.com

LE NOTIZIE DEL GIORNO - Un agente dell'Agenzia per l'immigrazione e le dogane (ICE) a Minneapolis ha sparato e ucciso una donna di 37 anni, Renee Nicole Good, che avrebbe "tentato di investire gli agenti federali con il proprio veicolo" - facebook.com facebook

