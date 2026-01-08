Chi era Renee Nicole Good la donna uccisa da un agente dell' Ice a Minneapolis

Renee Nicole Good, di 37 anni e madre di tre figli, è stata uccisa a Minneapolis durante un’operazione dell’Ice. L’episodio, avvenuto a breve distanza dalla sua abitazione, ha suscitato proteste e un acceso dibattito pubblico sul ruolo delle forze federali di controllo dell’immigrazione negli Stati Uniti.

Renee Nicole Good aveva 37 anni e tre figli. È stata uccisa a Minneapolis, a pochi isolati da casa sua, durante un'operazione dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), in un episodio che ha subito scatenato proteste e un acceso dibattito nazionale sul ruolo delle forze federali. Renee Good non era l'obiettivo del blitz dell'Ice, secondo quanto riferito ai quotidiani americani dalle autorità. Eppure, nelle prime ore di mercoledì, un agente federale le ha sparato tre colpi di pistola alla testa mentre la donna si trovava alla guida della sua auto, un suv Honda Pilot bordeaux, e cercava di allontanarsi dal luogo dell'operazione.

