Durante l'ultima puntata di Affari Tuoi, la provincia di Trapani ha attirato l'attenzione con una frase delle gemelle che ha suscitato discussioni:

La provincia di Trapani è tornata protagonista su Rai 1 con Affari Tuoi, il game show condotto da Stefano De Martino. Dopo la concorrente di Mazara del Vallo che ha vinto 100 mila euro, ieri 8 gennaio 2026 è toccato a Marsala con le sorelle gemelle Gabriella e Valeria Gandolfo, "pacchiste" per la Sicilia.Gabriella lavora nell'Aeronautica Militare, Valeria è in cerca di lavoro. Sono entrate in studio tra applausi e battute simpatiche del conduttore, raccontando un po' di sé con emozione.Ma la partita è stata un incubo fin dall'inizio: nei primi tiri sono usciti quasi tutti i premi alti rossi, lasciando solo i 100 mila euro come grossa speranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: "Sarebbe stata follia"

Leggi anche: Affari Tuoi, il pesante sospetto sulle gemelle: "Perché l'offerta era bassa"

Leggi anche: Affari tuoi, l'ultima frase di Sonia è un disastro: "La vita mi ha dato tanto"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Affari Tuoi, la frase choc di Roberto fa infuriare tutti: La fame non passa | .it; Affari Tuoi, la frase choc sulle gemelle: Sarebbe stata follia | .it; Affari Tuoi scoppia la lite tra De Martino e Herbert Ballerina | Ignorante; Crans-Montana, la madre di Greta Rossetti in live: “Bruciate vive, streghe” (VIDEO).

Affari Tuoi, la frase maschilista del concorrente imbarazza Stefano De Martino. Il conduttore: «Siamo negli anni '30» - Protagonista di “Affari Tuoi” martedì 30 dicembre è stato Roberto, magazziniere di Tolentino (MC), accompagnato dalla compagna Gloria, educatrice. msn.com