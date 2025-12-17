Affari tuoi l' ultima frase di Sonia è un disastro | La vita mi ha dato tanto

Nella puntata del 16 dicembre di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, si è distinta Sonia, concorrente originaria di Picerno, Basilicata. La sua ultima frase ha suscitato sorpresa e commenti tra il pubblico, lasciando un'impressione particolare. Ecco cosa è successo durante la puntata.

Nella puntata del 16 dicembre di  Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, la concorrente è  Sonia  dalla Basilicata, originaria di Picerno. Osteopata di professione, gioca con il pacco numero 8, accompagnata in studio dal marito Francesco (arredatore di ristoranti e bar, legato a lei da 22 anni – si sono conosciuti come istruttori in palestra) e supportata in collegamento da nonna Maria, che ha imparato a scrivere i numeri proprio grazie al programma, non avendo potuto frequentare la scuola. La partita inizia eliminando pacchi misti, tra cui quello da 100.000 euro. Dopo i primi sei tiri, il Dottore offre 30. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

