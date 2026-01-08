Affari Tuoi il pesante sospetto sulle gemelle | Perché l' offerta era bassa

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, andata in onda giovedì 8 gennaio su Rai 1, emerge un sospetto riguardo alle gemelle partecipanti. La domanda che si pone è il motivo della loro offerta particolarmente bassa, suscitando curiosità e riflessioni tra gli spettatori. La trasmissione, condotta da Stefano De Martino, continua a coinvolgere il pubblico con le sue dinamiche e i suoi misteri, mantenendo alta l’attenzione sulla competizione.

Oggi, giovedì 8 gennaio, Rai 1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. In apertura di trasmissione, il conduttore ha accolto il nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Piemonte. Si tratta di Jonathan, originario della provincia di Torino, che nella vita lavora come operaio tecnico e si è presentato al pubblico con grande semplicità. Protagoniste della serata sono state invece le concorrenti in rappresentanza della Regione Sicilia: le sorelle gemelle Gabriella e Valeria. Entrambe trentaseienni, hanno condiviso il gioco affrontando insieme la partita con il pacco numero 12. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

