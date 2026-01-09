addio fiorentina per nicolussi caviglia la rivale piomba sul centrocampista

Hans Nicolussi Caviglia potrebbe lasciarvi la Fiorentina nella seconda metà della stagione, poiché il suo impiego in squadra è limitato. La sua futura destinazione sembra ora più vicina, mentre la società valuta le opzioni per il suo eventuale trasferimento. Questa situazione rappresenta un momento di riflessione sia per il giocatore che per i tifosi, in vista di un possibile cambiamento nel suo percorso professionale.

Il futuro di Hans Nicolussi Caviglia potrebbe essere lontano dalla Fiorentina in vista della seconda parte di stagione con il centrocampista che sta trovando poco spazio in viola. Il classe 2000 non sembra rientrare nei piani di Paolo Vanoli con la società viola disposta a salutarlo andando a chiudere di fatto il contratto stipulato con il Venezia durante la scorsa estate. Futuro Nicolussi Caviglia, quale squadra per il centrocampista? (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista è arrivato in viola sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato al 50% delle presenze. Una soglia che difficilmente verrà raggiunta dal calciatore ex Juventus che non sta vedendo molto il campo e che appare in procinto di salutare per vestire una nuova maglia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

