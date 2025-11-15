Frendrup Inter una rivale dei nerazzurri piomba sul centrocampista? Il Genoa spara alto! La valutazione

Inter News 24 per il danese. Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001, è diventato uno degli oggetti più preziosi della vetrina del Genoa. Il mediano, un motorino instancabile del centrocampo rossoblù, si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo nel campionato italiano, attirando inevitabilmente l’attenzione dei top club. Il suo nome sarà uno dei più discussi anche nel mese di gennaio, quando aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. L’Inter segue il danese, ma la Roma fa sul serio: la situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

