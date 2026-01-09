Addio al vigile Lino Gandini | Grazie di tutto
Se n’è andato Lino Gandini, figura storica del Comando di Polizia Locale di Pieve Emanuele. Con una carriera che ha attraversato anni di servizio, è stato un punto di riferimento per la comunità e i colleghi. La sua presenza costante e il suo impegno sono stati un esempio di dedizione e professionalità. Lino Gandini lascia un ricordo sincero di servizio e vicinanza alla comunità di Pieve Emanuele.
Addio al vigile Lino Gandini, uno dei “pionieri“ del Comando di Polizia Locale di Pieve Emanuele. Una lunga storia vissuta con indosso la divisa dell’agente di polizia locale, sempre presente e riconoscibile per le strade di Pieve, del quartiere Incis e di Fizzonasco, dove per anni ha rappresentato un punto di riferimento per cittadini e colleghi. "Ci ha lasciato Lino Gandini: lo ricorderemo sempre per il suo servizio nella nostra Polizia Locale e soprattutto come nostro concittadino, sempre partecipe alla vita della comunità pievese" sono le parole del sindaco di Pieve Emanuele, Pierluigi Costanzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: È morto Clelio Guanciale, il medico di tutti: addio al padre dell’attore Lino Guanciale
Leggi anche: Il piccolo comune che piange Maria Sole Agnelli: qui fu sindaca per dieci anni. “Addio benefattrice e grazie di tutto”
Addio al vigile . Lino Gandini: Grazie di tutto.
Cesenatico dice addio allo storico vigile del mercato x.com
Cesenatico dice addio allo storico vigile del mercato - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.