Addio al vigile Lino Gandini | Grazie di tutto

Se n’è andato Lino Gandini, figura storica del Comando di Polizia Locale di Pieve Emanuele. Con una carriera che ha attraversato anni di servizio, è stato un punto di riferimento per la comunità e i colleghi. La sua presenza costante e il suo impegno sono stati un esempio di dedizione e professionalità. Lino Gandini lascia un ricordo sincero di servizio e vicinanza alla comunità di Pieve Emanuele.

