Il piccolo comune che piange Maria Sole Agnelli | qui fu sindaca per dieci anni Addio benefattrice e grazie di tutto

Campello sul Clitunno (Perugia), 26 dicembre 2025 – C'è un comune che piange in particolare la morte di Maria Sole Agnelli, scomparsa oggi all'età 100 anni. E' Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. Dieci anni alla guida. Maria Sole Agnelli, sorella dell' Avvocato Gianni Agnelli, di Susanna, Umberto, Clara, Giorgio e Cristiana, fu sindaca di Campello dal 1960 al 1970. Fu eletta con un consenso enorme, soprattutto se si considera che di fatto non organizzò nessuna campagna elettorale classica, e del resto sarebbe stato singolare vedere una donna aristocratica, membro a pieno titolo di quella che in Italia è stata quasi una famiglia reale, tenere comizi di piazza.

