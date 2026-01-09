È morto Philippe Junot il primo marito di Carolina di Monaco dalla vita avventurosa

È venuto a mancare all’età di 85 anni Philippe Junot, imprenditore francese noto anche per essere stato il primo marito della principessa Carolina di Monaco. La sua vita è stata caratterizzata da un’esistenza ricca di esperienze e avventure. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama pubblico e sociale, lasciando un’eredità legata sia alla famiglia reale monegasca che al mondo degli affari.

È morto a 85 anni Philippe Junot, imprenditore francese e primo marito della principessa Carolina di Monaco. Ad annunciarlo è stata la figlia Victoria con un post su Instagram. Morto Philippe Junot, primo marito di Carolina di Monaco. «Se n'è andato da questa parte del mondo serenamente, circondato dalla famiglia, l'8 gennaio 2026 a Madrid, dopo una lunga, bellissima e avventurosa vita. Nonno di tre, quasi quattro nipoti. Al mio leggendario papà, quanto ti amiamo ci mancherai, non ci sono parole per descrivere la tua mancanza», ha scritto Victoria Junot, nata dal matrimonio di Philippe con la modella Nina Wendelboe-Larsen.

