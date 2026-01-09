Addio a Philippe Junot il primo amore e marito ribelle della principessa Carolina di Monaco

Philippe Junot, noto per essere stato il primo amore e marito della principessa Carolina di Monaco, è scomparso all'età di 85 anni. La notizia è stata annunciata dalla figlia Victoria sui social, confermando il suo decesso in modo semplice e rispettoso. Junot, figura di spicco nella storia della famiglia reale monegasca, si è spento lontano dai riflettori, lasciando un segno nella vita di Carolina e nel contesto aristocratico europeo.

All'età di 85 anni, a darne la notizia la figlia maggiore Victoria sui social Se ne va con discrezione, lontano dai riflettori, l'uomo che per primo riuscì a far battere il cuore, e a far disobbedire, Carolina di Monaco. Philippe Junot, aristocratico uomo d'affari francese - nato a Parigi il.

