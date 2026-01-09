Addio a Philippe Junot primo marito di Carolina di Monaco | l’annuncio della figlia

Philippe Junot, ex imprenditore e primo marito di Carolina di Monaco, è deceduto all'età di 87 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua prima figlia, Victoria. Junot è stato una figura nota nel mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria, lasciando un segno nella storia della famiglia principesca monegasca. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione sulla sua vita e il suo ruolo nella storia della famiglia reale.

