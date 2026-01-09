Acot sullo studio Irpet | Un dato non credibile Presenze in linea con l’anno precedente

Secondo lo studio Irpet, un calo del 17,7 per cento delle presenze turistiche in Maremma nel terzo trimestre risulta difficile da ritenere affidabile. Le stime sembrano discostarsi dai dati storici e dalle osservazioni sul territorio, suggerendo la necessità di analizzare con attenzione le fonti e le metodologie utilizzate. Una valutazione accurata dei trend turistici è fondamentale per comprendere l’andamento reale del settore in questa regione.

"Un calo del 17,7 per cento di presenze turistiche nel terzo trimestre in Maremma non è un dato credibile". Paolo Pieraccini, presidente di Acot – Associazione Castiglionese Ospitalità Turistica e componente del direttivo di Confcommercio Grosseto, non usa giri di parole nel commentare l'ultimo report Irpet sul presenze turistiche in Toscana nel terzo trimestre del 2025. Un dato che, se confermato, rappresenterebbe una vera e propria debacle per l'intera Maremma, ma che secondo gli operatori non rispecchia l'andamento reale della stagione estiva. "Un meno 17 per cento – spiega Pieraccini – avrebbe significato un disastro evidente per tutte le imprese turistiche.

