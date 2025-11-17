Avere un figlio costa alle donne 4500 euro l’anno | i dati choc di Irpet sulla Toscana
FIRENZE – La Toscana sta vivendo un inverno demografico che ne sta ridisegnando il futuro. Meno culle e una popolazione che invecchia velocemente: un mix che impatta su tutto, dal mercato del lavoro ai costi della sanità. Di questo si è parlato oggi in un seminario cruciale organizzato da Irpet, che ha messo in luce la portata del fenomeno. La Toscana, infatti, ha una delle quote di popolazione anziana più elevate d’Europa. L’età media è già superiore a quella Ue. Le proiezioni sono chiare: l’indice di dipendenza degli anziani schizzerà dal 42,9% del 2025 al 67,5% nel 2065. I numeri del calo nascite sono impressionanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
