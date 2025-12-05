Parcheggi Rodolfi il Comune chiamato ad accelerare | chiesti chiarimenti sui ritardi e sulla sorveglianza al San Bortolo

Vicenzatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nodo dei parcheggi attorno all’ospedale San Bortolo torna al centro del dibattito cittadino. Il consigliere comunale Raffaele Colombara, del gruppo Per una Grande Vicenza, ha depositato un’interpellanza che chiede risposte puntuali sui ritardi dei cantieri Rodolfi e sulle misure di. 🔗 Leggi su Vicenzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Parcheggi, battaglia al Tar. Il Comune di Sarzana chiamato al risarcimento - L’ente dovrà rispondere davanti al giudice sulle richieste avanzate dalla Ims . Secondo lanazione.it

Rieti, emergenza parcheggi: il Comune chiede a Rfi l’area dell’ex marmista - Nel quartiere che, da novembre, è sotto i ferri del cantiere che pedonalizzerà quasi del tutto l ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggi Rodolfi Comune Chiamato