L'articolo di La Repubblica, firmato da Marco Carta, analizza l'aggressione ai membri di Gioventù Nazionale avvenuta tra il 6 e il 7 gennaio, descrivendo la scena come meno violenta del riportato. Tra calci, spintoni e oggetti volanti, l’interpretazione del quotidiano sottolinea una percezione diversa rispetto alla narrazione di un episodio particolarmente grave. Questa ricostruzione invita a riflettere sulle diverse letture di un evento di cronaca.

Calci, spintoni, bastonate e ombrelli che volano. Ma no, non si tratta di violenza. Almeno questo è il pensiero de La Repubblica, che in un articolo firmato da Marco Carta ha ricostruito - a suo modo - l'aggressione ai danni dei ragazzi di Gioventù Nazionale nella notte tra il 6 e il 7 gennaio. " La scena non è particolarmente violenta: si vedono calci, spintoni, bastonate e ombrelli che volano. Ma niente altro", si legge nel pezzo del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Una frase a dir poco sconvolgente, che però non è passata inosservata. Ciò che di certo è sfuggito a Repubblica sono le testimonianze degli stesi ragazzi di Gn e dei loro parenti.

© Liberoquotidiano.it - Acca Larentia, Repubblica-choc sul pestaggio rosso: "Scena non particolarmente violenta"

