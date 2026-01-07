Acca Larentia in 10 contro i militanti

Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, quattro militanti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti vicino all’Alberone, a Roma. L’attacco, condotto da circa dieci uomini incappucciati armati di spranghe e aste, si è verificato alla vigilia dell’anniversario di Acca Larentia. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di tensioni politiche nel contesto cittadino.

17.42 Erano circa dieci, incappucciati, armati di spranghe e aste i responsabili dell'aggressione a quattro militanti di Gioventù Nazionale alla vigilia dell'anniversario di Acca Larentia, nei pressi di un supermercato all'Alberone, a Roma. Il gruppo potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono al vaglio della Digos della Questura di Roma che ha trasmesso una prima informativa in Procura. Uno dei quattro militanti aggrediti è stato portato in ospedale in codice giallo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10 leftist youths with iron bars 'attacked GN youths' at Acca Larentia - Around 10 hooded leftist youths armed with iron bars and sticks attacked four members of Premier Giorgia Meloni's right- ansa.it

Attacco squadrista a volto coperto contro chi ricorda Acca Larentia. "In 20 contro 4 con i coltelli". Meloni: "Se dissenso è aggressione la democrazia perde" - Venti contro quattro: un'aggressione squadrista in piena regola è stata compiuta nella notte a Roma contro alcuni ragazzi di Gioventù Nazionale impegnati nell'affissione di manifesti per ricordare la ... msn.com

Attacco squadrista a volto coperto contro chi ricorda Acca Larentia. "In 20 contro 4 con i coltelli". Meloni: "Se dissenso è aggressione la democrazia perde" - Venti contro quattro: un'aggressione squadrista in piena regola è stata compiuta nella notte a Roma contro alcuni ragazzi di Gioventù Nazionale impegnati nell'affissione di manifesti per ricordare la ... msn.com

Ricordare la strage di Acca Larentia significa finire nel mirino dell’estremismo rosso. Quanto accaduto ai militanti di Gioventù Nazionale è di una gravità inaudita. La sinistra condannerà o, peggio, difenderà gli artefici di questa azione violenta e vigliacca - facebook.com facebook

#Meloni parla di Acca Larentia. Di quante stragi, omicidi, aggressioni non ha parlato x.com

