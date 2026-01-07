Acca Larentia dieci gli aggressori

Nella notte tra il 16 e il 17 ottobre, quattro militanti di Gioventù Nazionale sono stati aggrediti nei pressi di un supermercato all’Alberone, Roma. Circa dieci aggressori incappucciati, armati di spranghe e aste, sono stati identificati come responsabili dell’attacco, avvenuto alla vigilia dell’anniversario di Acca Larentia. L’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sul clima di tensione in città.

17.42 Erano circa dieci, incappucciati, armati di spranghe e aste i responsabili dell'aggressione a quattro militanti di Gioventù nazionale alla vigilia dell'anniversario di Acca Larentia, nei pressi di un supermercato all'Alberone, a Roma. Il gruppo potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono al vaglio della Digos della Questura di Roma che ha trasmesso una prima informativa in Procura. Uno dei quattro militanti aggrediti è stato portato in ospedale in codice giallo.

