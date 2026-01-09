Fabio Rampelli ha annunciato di aver intentato una querela contro Andrea Scanzi in seguito a un post pubblicato dal giornalista sui social media, dopo la cerimonia di commemorazione di Acca Larentia. L’episodio ha suscitato attenzione, evidenziando tensioni tra le parti coinvolte. Questa vicenda rappresenta un ulteriore episodio di confronto pubblico tra figure politiche e giornalistiche, con implicazioni sulla libertà di espressione e sui limiti delle opinioni online.

Fabio Rampelli annuncia una querela contro Andrea Scanzi per un post pubblicato dal giornalista sui social dopo la commemorazione di Acca Larentia. Il vicepresidente della Camera accusa Scanzi di aver diffuso una ricostruzione falsa della sua presenza alla cerimonia del 7 gennaio e sostiene di non aver partecipato al raduno serale durante il quale si sono svolti saluti romani e il rito del “Presente”. Il post contestato è quello in cui Scanzi attacca direttamente l’esponente di Fratelli d’Italia: «In questa foto, il vicepresidente della Camera (non è una battuta) Rampelli, mentre partecipa bello (?) tronfio alla commemorazione di Acca Larentia, tra saluti romani, croci celtiche e “Presenti!” urlati alla ca**o come se fossimo ancora nel ventennio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Acca Larentia, Rampelli querela Scanzi: cos’è successo

