Rampelli querela Scanzi | Non ero al raduno serale di Acca Larentia e non faccio saluti romani La replica | Acciderbolina
Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha annunciato l'intenzione di querelare il giornalista Andrea Scanzi per un post su Facebook, che Rampelli definisce fuorviante. Rampelli sostiene di non aver partecipato al raduno serale di Acca Larentia e di non aver fatto saluti romani. La replica di Scanzi, con un semplice
Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli (FdI) ha annunciato l'intenzione di voler querelare il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi per un post pubblicato su Facebook che a dire dell'esponente di Fratelli d'Italia sarebbe fuorviante. Il casus è belli è stata la partecipazione di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Acca Larentia, saluti romani al rito del 'Presente'
Leggi anche: Acca Larentia, Rocca: “Saluti romani? Scelte individuali”
Acca Larentia, Rampelli querela Scanzi: "Non ero al raduno serale e non faccio saluti romani". La replica: "Acciderbolina" - Il giornalista del Fatto Quotidiano ha condiviso una foto che ritrae il vicepresidente della Camera "mentre partecipa bello (? today.it
Acca Larentia, perchè Rampelli ha deciso di querelare Scanzi? - Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha annunciato di voler querelare Andrea Scanzi dopo il post su Acca Larenzia. tag24.it
Fabio Rampelli querela Andrea Scanzi dopo la presunta foto su Acca Larentia, anche FdI attacca il giornalista - Fabio Rampelli querela Andrea Scanzi per il post su Acca Larentia: Fratelli d’Italia parla di mistificazione e attacca il giornalista sui social ... virgilio.it
Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli dopo aver ironizzato sul ricordo dei martiri di destra- - facebook.com facebook
Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.