Andrea Scanzi è tornato al centro di una controversia dopo aver pubblicato commenti ironici sul ricordo dei martiri di destra, che hanno portato a una querela da parte di Rampelli per presunte falsità. Lo scivolone sui social si inserisce in un suo stile spesso provocatorio, che suscita reazioni e discussioni. La vicenda evidenzia come anche commenti apparentemente semplici possano generare tensioni e conseguenze legali.

Lo scivolone sui social, per Andrea Scanzi, è un rito quasi quotidiano, come cotonarsi i capelli davanti allo specchio o lucidare i medaglioni alla Said Baba sulle magliette da tredicenne problematico. Stavolta, oltre a cadere, il giornalista del Fatto ha anche pestato una cacca. “In questa foto, il vicepresidente della camera (non è una battuta) Rampelli, mentre partecipa bello (?) tronfio alla commemorazione di Acca Larentia, tra saluti romani, croci celtiche e “Presenti!” urlati alla ca**o come se fossimo ancora nel ventennio. Daje Itaglia!”, ha scritto oggi. E s’è beccato una querela, così, al volo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra

Leggi anche: Acca Larenzia, Scanzi si becca una querela da Rampelli dopo aver ironizzato sul ricordo dei martiri di destra

Leggi anche: Una strage, nessuna verità: Acca Larenzia è una ferita ancora aperta nella coscienza nazionale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ACCA LARENZIA, MILANI (FDI): SU ACCUSE A RAMPELLI SCANZI HA PRESO CANTONATA - Fabio Rampelli, esponente di Fdi e vicepresidente della Camera dei d ... 9colonne.it

L'intervento/ Acca Larenzia, l'ora della (vera) pacificazione - Decine sono stati i ragazzi di destra e di sinistra uccisi in strada negli anni ‘70, un tributo di sangue che ha fatto soffrire tante famiglie e ... ilmessaggero.it

Acca Larenzia, in 31 verso il processo. La sfida di CasaPound: «Adunata anche il prossimo 7 gennaio» - La Procura di Roma ha chiuso le indagini sull'adunata nera con saluti romani ad Acca Larenzia il 7 gennaio 2024. roma.corriere.it

Un'informativa è attesa in procura a Roma sui saluti romani di ieri davanti all'ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia in occasione della commemorazione dei tre giovani uccisi 48 anni fa. Una volta che l'incartamento delle forze dell'ordine arriverà a piazzale Cl - facebook.com facebook

Acca Larenzia: 20 contro 4, spranghe e violenza. Titolo del Corriere: “Violenza e fascisti”. No. Il titolo giusto è uno solo: tornano i picchiatori rossi. #zuppadiporro x.com