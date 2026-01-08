Acca Larenzia Scanzi si becca una querela da Rampelli per falsità e ironie sul ricordo dei martiri di destra

Andrea Scanzi è tornato al centro di una controversia dopo aver pubblicato commenti ironici sul ricordo dei martiri di destra, che hanno portato a una querela da parte di Rampelli per presunte falsità. Lo scivolone sui social si inserisce in un suo stile spesso provocatorio, che suscita reazioni e discussioni. La vicenda evidenzia come anche commenti apparentemente semplici possano generare tensioni e conseguenze legali.

Lo scivolone sui social, per Andrea Scanzi, è un rito quasi quotidiano, come cotonarsi i capelli davanti allo specchio o lucidare i medaglioni alla Said Baba sulle magliette da tredicenne problematico. Stavolta, oltre a cadere, il giornalista del Fatto ha anche pestato una cacca. “In questa foto, il vicepresidente della camera (non è una battuta) Rampelli, mentre partecipa bello (?) tronfio alla commemorazione di Acca Larentia, tra saluti romani, croci celtiche e “Presenti!” urlati alla ca**o come se fossimo ancora nel ventennio. Daje Itaglia!”, ha scritto oggi. E s’è beccato una querela, così, al volo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

