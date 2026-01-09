Mercoledì, la Polizia Provinciale di Modena ha sanzionato un cacciatore per aver omesso di applicare la fascetta obbligatoria a un capriolo abbattuto durante una caccia di selezione. L’intervento rientra nelle attività di controllo per garantire il rispetto delle norme venatorie e la corretta gestione della fauna selvatica. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle procedure previste dalla legge per tutelare la biodiversità e assicurare pratiche di caccia sostenibili.

Mercoledì la Polizia Provinciale di Modena ha sanzionato un cacciatore per non aver applicato la fascetta obbligatoria a un capriolo abbattuto durante un’azione di caccia di selezione. L’episodio si è verificato nella zona del fiume Panaro, nell’area periferica di Modena Est. A intervenire è stato un operatore della Polizia Provinciale libero dal servizio che, passando da lì, ha notato l’uomo mentre caricava l’animale a bordo del proprio veicolo. Alla verifica è emerso che il capriolo era privo della fascetta identificativa, che deve essere apposta immediatamente dopo l’abbattimento. Dagli accertamenti successivi è risultato che il cacciatore aveva già effettuato un abbattimento nella mattinata ed era tornato successivamente sul posto per verificare la presenza di un secondo capo, non rinvenuto nell’immediatezza dell’azione di caccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbatte un capriolo, sanzionato un cacciatore

