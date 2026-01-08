Capriolo abbattuto ma niente fascetta identificativa | multato un cacciatore

Un cacciatore è stato multato dalla polizia provinciale il 7 gennaio per aver abbattuto un capriolo senza utilizzare la fascetta identificativa prevista dalla normativa. L’episodio evidenzia l'importanza di rispettare le procedure di selezione nella caccia, al fine di garantire la corretta gestione della fauna e la tutela delle normative ambientali. La sanzione si inserisce in un quadro di controlli mirati a promuovere un’attività venatoria responsabile e conforme alle leggi.

Ieri, mercoledì 7 gennaio, un cacciatore è stato sanzionato dalla polizia provinciale per non aver rispettato le procedure previste per la caccia di selezione. È accaduto nella zona del Panaro, alla periferia est della città.A far scattare il controllo è stato l'occhio attento di un agente della.

