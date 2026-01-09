A Gaza la tregua resta una parola l’assedio è una realtà

A Gaza, le parole di tregua si scontrano con la realtà dei fatti. Nelle ultime ventiquattro ore, i raid israeliani hanno causato almeno tredici vittime, tra cui cinque bambini, evidenziando la persistente gravità del conflitto e l’assenza di una reale stabilità sulla situazione sul campo.

A Gaza la parola “tregua” continua a funzionare solo nei comunicati. Sul terreno, nelle ultime ventiquattro ore, restano almeno tredici morti sotto i raid israeliani, cinque bambini. Una tenda per sfollati colpita nel sud, una casa distrutta nella parte orientale di Gaza City, bombardamenti tra Jabalia e Khan Younis. I luoghi sono sempre gli stessi, cambia soltanto il conteggio dei corpi. Intanto il vento e la pioggia sferzano le tendopoli: l’assedio aggiunge anche il freddo. L’esercito israeliano parla di “obiettivi terroristici” e di risposta a un proiettile partito da Gaza e caduto prima di raggiungere Israele. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

