Palestina l' allarme Onu | Territori al collasso economico ; Albanese | In Cisgiordania pulizia etnica tregua a Gaza è parola vuota

Albanese aggiunge: "Il cessate il fuoco è solo una parola vuota, perché in poco più di un mese dal cessate il fuoco Israele ha ucciso quasi 300 persone. Cento in un solo giorno, una settimana fa, 50 bambini uccisi in un solo giorno" Due anni di genocidio e operazioni israeliane, i territori p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Palestina, l'allarme Onu: "Territori al collasso economico"; Albanese: "In Cisgiordania pulizia etnica, tregua a Gaza è parola vuota"

