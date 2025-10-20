Trump rassicura | A Gaza la tregua resta in vigore Vance | Hamas va disarmato

A Gaza la tregua tra Israele e Hamas resta in vigore", lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ritorno a Washington dopo il fine settimana trascorso nella residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Ai giornalisti che a bordo dell'Air Force One che gli hanno chiesto se, dopo gli scontri di domenica, il cessate il fuoco fosse ancora valido, il Capo della Casa Bianca ha risposto "Sì, lo è". Ha anche insinuato che i leader di Hamas non erano coinvolti nelle presunte violazioni della tregua, attribuendo invece la colpa ad "alcuni ribelli all'interno del movimento". Sarà gestita con fermezza, ma correttamente", ha aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

