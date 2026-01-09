In Iran, le proteste contro il regime degli ayatollah si intensificano, con migliaia di cittadini che manifestano nelle principali città. Le contestazioni, caratterizzate da un forte coinvolgimento popolare, segnano una fase di mobilitazione senza precedenti negli ultimi anni. Tra gli slogan e le immagini di scontri, si evidenzia un crescente desiderio di cambiamento e una crisi di stabilità che preoccupa la regione.

« Questa non è l’ultima battaglia, Pahlavi sta tornando ». È uno degli slogan che riecheggiano in queste ore nelle principali città dell’ Iran, dove migliaia di persone sono tornate a riempire le strade per contestare il regime degli ayatollah, in una mobilitazione che non si registrava con questa intensità da tempo. Da Urmia a Kermanshah, fino alla capitale Teheran, le nuove manifestazioni richiamano alla memoria l’ondata di proteste esplosa dopo la morte di Mahsa Amini, la giovane arrestata per il presunto mancato rispetto dell’hijab, da cui nacque il movimento «Donna, vita, libertà». Secondo quanto riportato da attivisti, testimoni e osservatori internazionali, le piazze iraniane sono tornate a essere teatro di manifestazioni di massa, con cortei, canti e scontri isolati con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - A fuoco il palazzo del governo: é caos totale

