Manovra | Bonafè Pd ' caos totale di un governo irresponsabile e diviso'

La situazione politica italiana si fa sempre più turbolenta, con tensioni e divisioni che emergono chiaramente. Le recenti indiscrezioni evidenziano un governo in crisi, incapace di mantenere unità e stabilità mentre si cerca di approvare la manovra. Un quadro di caos e incertezza che mette a rischio l’intero Paese, evidenziando l’urgenza di un cambiamento reale e responsabile.

© Iltempo.it - Manovra: Bonafè (Pd), 'caos totale di un governo irresponsabile e diviso' Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Altro che governo solido e coeso. Le indiscrezioni di stampa raccontano tutt'altro: una maggioranza che si spacca mentre la manovra è ancora in discussione, costretta a riscriverla all'ultimo minuto". E' quanto scrive la vicepresidente dei deputati Pd Simona Bonafè, in un post su Facebook. "Il caos pensioni è sotto gli occhi di tutti: misure annunciate, inserite e poi stralciate dopo lo scontro interno tra Lega e Fratelli d'Italia con il ministro Giorgetti smentito pubblicamente dal suo stesso partito nel giro di poche ore. Mentre nella maggioranza si consumano regolamenti di conti, il paese resta senza risposte su stipendi, crescita economica e sanità pubblica con il rischio dell'esercizio provvisorio.

Il Pd smonta la manovra pezzo per pezzo: "Gestione imbarazzante, segnata da confusione, divisioni e sciatteria" - "Giorgetti fa finta di nulla, ma smentisce sé stesso e ammette che la legge di bilancio non sta in piedi, provando a rattopparla all’ultimo" "Altro che manovra solida: l’annuncio inatteso del ministro ... affaritaliani.it

PENSIONI- LA FORNERO NON SOLO RESTA, MA SI IRRIGIDISCE.La promessa di superare la Fornero si è trasformata in un irrigidimento silenzioso. Con la nuova manovra si chiudono le uscite anticipate e si allungano tempi e requisiti. Più anni di lavoro, pi - facebook.com facebook

