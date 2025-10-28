Ex Ilva presidio di lavoratori e sindacati a Palazzo Chigi | Il governo brancola nella nebbia rischio chiusura totale

“Il governo Meloni brancola nel buio, sull’ ex Ilva non sa più cosa dirci. Ma noi non ci stancheremo. Va impedito un delitto industriale”. Mentre i lavoratori in presidio di fronte a Palazzo Chigi rivendicavano con slogan e striscioni “rispetto”, dopo il rinvio del vertice da parte del governo, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di presentarsi comunque sotto la sede dell’esecutivo. Un’autoconvocazione perché – dicono i rappresentanti dei metalmeccanici – non c’è più tempo e servono “risposte concrete dai ministri competenti” sul “futuro dei lavoratori e degli stabilimenti” dell’ex Ilva. “In questi mesi è successo di tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

