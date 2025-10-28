Ex Ilva presidio di lavoratori e sindacati a Palazzo Chigi | Il governo brancola nella nebbia rischio chiusura totale
“Il governo Meloni brancola nel buio, sull’ ex Ilva non sa più cosa dirci. Ma noi non ci stancheremo. Va impedito un delitto industriale”. Mentre i lavoratori in presidio di fronte a Palazzo Chigi rivendicavano con slogan e striscioni “rispetto”, dopo il rinvio del vertice da parte del governo, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di presentarsi comunque sotto la sede dell’esecutivo. Un’autoconvocazione perché – dicono i rappresentanti dei metalmeccanici – non c’è più tempo e servono “risposte concrete dai ministri competenti” sul “futuro dei lavoratori e degli stabilimenti” dell’ex Ilva. “In questi mesi è successo di tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Cgil in piazza a Roma: «Diciamo no a guerra, riarmo e austerità» Oggi il corteo nazionale: in arrivo pullman da tutta Italia. Martedì presidio davanti a Palazzo Chigi per l’ex Ilva Campania il 40º incidente mortale sul lavoro del 2025 Michele Gambirasi - X Vai su X
NOVI LIGURE - Sciopero, presidio e corteo per le strade di Novi Ligure per i lavoratori dell’ex Ilva. - facebook.com Vai su Facebook
Tavolo ex Ilva, Regione Piemonte al fianco dei lavoratori - "La Regione Piemonte ribadisce che continuerà a lavorare con il governo, con l'obiettivo comune di trovare una soluzione che salvaguardi i lavoratori e il sistema produttivo piemontese. Si legge su ansa.it
Ex Ilva, la Regione Piemonte in campo: “Difenderemo i lavoratori e il futuro industriale del territorio” - Al Grattacielo Piemonte il tavolo convocato da Cirio con sindacati e Rsu di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara. Segnala giornalelavoce.it
Protesta per l’ex Ilva, i sindacati a Palazzo Chigi: «Il governo brancola nella nebbia» - Ex Ilva di Taranto, una delegazione di Fim, Fiom e Uilm, composta dai responsabili nazionali del settore siderurgia e da rappresentanti sindacali locali, ricevuta nel pomeriggio di oggi a ... Lo riporta msn.com