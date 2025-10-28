Ex Ilva presidio di lavoratori e sindacati a Palazzo Chigi | Il governo brancola nella nebbia rischio chiusura totale

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il governo Meloni brancola nel buio, sull’ ex Ilva non sa più cosa dirci. Ma noi non ci stancheremo. Va impedito un delitto industriale”. Mentre i lavoratori in presidio di fronte a Palazzo Chigi rivendicavano con slogan e striscioni “rispetto”, dopo il rinvio del vertice da parte del governo, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di presentarsi comunque sotto la sede dell’esecutivo. Un’autoconvocazione perché – dicono i rappresentanti dei metalmeccanici – non c’è più tempo e servono “risposte concrete dai ministri competenti” sul “futuro dei lavoratori e degli stabilimenti” dell’ex Ilva. “In questi mesi è successo di tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ex ilva presidio di lavoratori e sindacati a palazzo chigi il governo brancola nella nebbia rischio chiusura totale

© Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, presidio di lavoratori e sindacati a Palazzo Chigi: “Il governo brancola nella nebbia, rischio chiusura totale”

Argomenti simili trattati di recente

ex ilva presidio lavoratoriTavolo ex Ilva, Regione Piemonte al fianco dei lavoratori - "La Regione Piemonte ribadisce che continuerà a lavorare con il governo, con l'obiettivo comune di trovare una soluzione che salvaguardi i lavoratori e il sistema produttivo piemontese. Si legge su ansa.it

ex ilva presidio lavoratoriEx Ilva, la Regione Piemonte in campo: “Difenderemo i lavoratori e il futuro industriale del territorio” - Al Grattacielo Piemonte il tavolo convocato da Cirio con sindacati e Rsu di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara. Segnala giornalelavoce.it

ex ilva presidio lavoratoriProtesta per l’ex Ilva, i sindacati a Palazzo Chigi: «Il governo brancola nella nebbia» - Ex Ilva di Taranto, una delegazione di Fim, Fiom e Uilm, composta dai responsabili nazionali del settore siderurgia e da rappresentanti sindacali locali, ricevuta nel pomeriggio di oggi a ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Ilva Presidio Lavoratori