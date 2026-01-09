A Bologna il Natale dura di più | la pista di pattinaggio sul ghiaccio resta aperta
A Bologna, il Natale prosegue oltre le festività, grazie alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza XX Settembre, all’interno del Mercatino di Natale organizzato da Confcommercio Ascom Bologna e Fiva Bologna. La struttura resterà aperta fino al 25 gennaio, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’opportunità di svago e convivialità durante i mesi invernali.
La magia del Natale a Bologna non si spegne con l’Epifania. In Piazza XX Settembre, all’interno del Mercatino di Natale organizzato da Confcommercio Ascom Bologna e Fiva Bologna, la pista di ghiaccio resterà aperta fino al 25 gennaio, offrendo a cittadini e visitatori nuove occasioni di svago. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
