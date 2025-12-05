Arezzo, 5 dicembre 2025 – . In occasione delle festività natalizie il centro storico di Castiglion Fiorentino si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, tra mercatini, luminarie e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Si rinnova anche l’appuntamento con la Torre di Babbo Natale al Cassero, dove ogni weekend di dicembre accoglierà i bambini con racconti e attività in una cornice suggestiva. Un ricco calendario di eventi: spettacoli itineranti, street band, teatro di strada, laboratori, cinema, personaggi fantastici e installazioni luminose accompagneranno residenti e visitatori lungo le vie del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il Natale castiglionese: Torre di Babbo Natale, Mercatini e pista di pattinaggio sul ghiaccio