Al via il Natale castiglionese | Torre di Babbo Natale Mercatini e pista di pattinaggio sul ghiaccio
Arezzo, 5 dicembre 2025 – . In occasione delle festività natalizie il centro storico di Castiglion Fiorentino si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, tra mercatini, luminarie e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Si rinnova anche l’appuntamento con la Torre di Babbo Natale al Cassero, dove ogni weekend di dicembre accoglierà i bambini con racconti e attività in una cornice suggestiva. Un ricco calendario di eventi: spettacoli itineranti, street band, teatro di strada, laboratori, cinema, personaggi fantastici e installazioni luminose accompagneranno residenti e visitatori lungo le vie del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A Castiglione Olona torna il “Natale Solidale”: raccolta di doni per chi ha più bisogno varesenews.it/2025/11/a-cast… #solidarietà Vai su X
Torre Annunziata, al via il cartellone “Oplonti e la magia del Natale” - Si parte lunedì 8 dicembre con il Candy Christmas Village in piazza Ernesto Cesaro. Riporta sciscianonotizie.it