Mugnano sul Ghiaccio grande successo durante le festività | la pista di pattinaggio resta aperta fino al 30 giugno
Mugnano sul Ghiaccio, la pista di pattinaggio situata nel parcheggio dell’ex centro commerciale Auchan, ha riscosso un positivo riscontro durante le festività natalizie. Grazie all’interesse dimostrato dai visitatori, l’apertura è stata prolungata e la struttura rimarrà attiva fino al 30 giugno, offrendo un’opportunità di svago prolungata per residenti e visitatori.
Grande entusiasmo e numeri importanti per Mugnano sul Ghiaccio, la pista di pattinaggio installata nel parcheggio dell'ex centro commerciale Auchan a Mugnano, che ha animato le festività natalizie riscuotendo un notevole successo di pubblico. L'organizzazione ha voluto ringraziare tutti i cittadini e i visitatori che, durante le feste, hanno scelto la struttura, contribuendo a rendere
MUGNANO SUL GHIACCIO, GIORNO 06/01/2026 sarà aperta dalle 10:00 alle 21:00. Non mancate per festeggiare insieme a noi l'epifania, frà pista pattinaggio e tante altre attenzioni - facebook.com facebook
