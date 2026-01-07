Mugnano sul Ghiaccio grande successo durante le festività | la pista di pattinaggio resta aperta fino al 30 giugno

Mugnano sul Ghiaccio, la pista di pattinaggio situata nel parcheggio dell’ex centro commerciale Auchan, ha riscosso un positivo riscontro durante le festività natalizie. Grazie all’interesse dimostrato dai visitatori, l’apertura è stata prolungata e la struttura rimarrà attiva fino al 30 giugno, offrendo un’opportunità di svago prolungata per residenti e visitatori.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.