A 30 anni dalla tragedia di Procida l’Azienda dei Colli rilancia la sicurezza sul lavoro nel nome di Raimondo e Scotto di Perrotolo
L'Azienda Ospedaliera dei Colli ha ricordato l'ispettore Antonio Raimondo e l'infermiera Gaetanina "Nina" Scotto di Perrotolo, morti il 18 novembre 1995 durante un intervento di elisoccorso a Procida. Per onorarne la memoria, nell'Aula Magna dell'Ospedale Monaldi si è tenuto l'incontro "Una vita.
