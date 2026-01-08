David Bowie 10 anni dopo due nuove biografie raccontano il ‘Duca Bianco’

A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, due nuove biografie approfondiscono la sua vita e il suo impatto culturale. Questi testi offrono un’analisi dettagliata del percorso artistico e personale del ‘Duca Bianco’, contribuendo a consolidare il suo ruolo come icona indiscussa della musica e dell’arte contemporanea.

(Adnkronos) – Due nuove biografie raccontano chi era David Bowie. A dieci anni dalla sua scomparsa, l'ombra del cantautore britannico continua a proiettarsi sulla musica, sull'arte e sull'immaginario collettivo. E il 2026 si apre con due nuove biografie che, da prospettive diverse ma complementari (scritte rispettivamente da un critico italiano e da uno inglese) provano .

