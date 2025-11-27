degrado nella zona industriale arriva la protesta delle imprese

"E’ una situazione economica instabile quella che vive Fabriano, tra imprese che chiudono, passaggi di proprietà e incertezze produttive, ma a gravare su questo c’è anche uno stato di incuria della zona industriale". La segnalazione arriva al Carlino, dal mondo delle imprese che hanno la loro sede nella zona di via Piani di Marischio. "Abbiamo segnalato al Comune e agli enti competenti – rimarcano da un’azienda–- la situazione di degrado che c’è qui, tra rifiuti abbandonati e lasciati lì per lunghi periodi ed erba che cresce rigogliosa su marciapiedi, margini stradali e scarpate. Purtroppo i risultati non si vedono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

