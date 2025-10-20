Strade trasformate in discariche abusive | ecco il regno del degrado e dei topi

Monzatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non fanno in tempo a ritirare la spazzatura e portarla via che, dopo un paio d’ore, siamo punto e a capo. Ormai è diventato un problema e un rischio per l’igiene pubblica”.  A parlare è Salvatore Russo, conducente di autobus che con il suo lavoro in giro per la città ha modo di vedere e di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

strade trasformate discariche abusiveArea di trasferenza di Cimitile trasformata in una discarica abusiva, immagini sconcertanti - Sequestrata a Cimitile un'area usata come discarica abusiva: società indagata per gestione illecita di rifiuti, rischio inquinamento. Riporta virgilio.it

strade trasformate discariche abusiveSequestrata l’area di trasferenza del Comune di Cimitile: era stata trasformata in una discarica abusiva - L'area di trasferenza del Comune di Cimitile, ovvero quella adibita allo stoccaggio di rifiuti in attesa del trasferimento presso gli impianti idonei ... Secondo msn.com

strade trasformate discariche abusiveBari, una discarica abusiva vicino al San Nicola: scoperto lo «svuota cantine» di una ditta traslochi - Grazie ai controlli effettuato il primo ritiro di patente di guida, come previsto dalle nuove dispos ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Strade Trasformate Discariche Abusive