Strade trasformate in discariche abusive | ecco il regno del degrado e dei topi
“Non fanno in tempo a ritirare la spazzatura e portarla via che, dopo un paio d’ore, siamo punto e a capo. Ormai è diventato un problema e un rischio per l’igiene pubblica”. A parlare è Salvatore Russo, conducente di autobus che con il suo lavoro in giro per la città ha modo di vedere e di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
