Il conflitto in Ucraina prosegue con attacchi che colpiscono civili e infrastrutture, nonostante gli sforzi diplomatici. A Kharkiv, Dnipro e altre città, le autorità affrontano le conseguenze dei raid russi, continuando a garantire assistenza alla popolazione. La situazione evidenzia la persistente complessità del conflitto e la necessità di soluzioni sostenibili per la pace e la stabilità nella regione.

(Agenzia Vista) Kiev, 5 gennaio 2026 “In questo momento a Kharkiv e Dnipro, così come nelle nostre altre città e comunità, è in corso il lavoro per far fronte alle conseguenze dei raid russi. Oggi a Kyiv l'esercito russo ha danneggiato un altro ospedale – una struttura assolutamente civile. A Dnipro, tra i bersagli colpiti c'era un'impresa civile, un produttore alimentare – olio di girasole comune. Si scopre quindi che anche questo è un obiettivo per la Russia. A Kharkiv, i russi hanno colpito direttamente approvvigionamento di riscaldamento ed energia per le persone, la vita ordinaria – missili balistici contro il settore energetico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zelensky: Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture

