Zelensky | Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture
Il conflitto in Ucraina prosegue con attacchi che colpiscono civili e infrastrutture, nonostante gli sforzi diplomatici. A Kharkiv, Dnipro e altre città, le autorità affrontano le conseguenze dei raid russi, continuando a garantire assistenza alla popolazione. La situazione evidenzia la persistente complessità del conflitto e la necessità di soluzioni sostenibili per la pace e la stabilità nella regione.
(Agenzia Vista) Kiev, 5 gennaio 2026 “In questo momento a Kharkiv e Dnipro, così come nelle nostre altre città e comunità, è in corso il lavoro per far fronte alle conseguenze dei raid russi. Oggi a Kyiv l'esercito russo ha danneggiato un altro ospedale – una struttura assolutamente civile. A Dnipro, tra i bersagli colpiti c'era un'impresa civile, un produttore alimentare – olio di girasole comune. Si scopre quindi che anche questo è un obiettivo per la Russia. A Kharkiv, i russi hanno colpito direttamente approvvigionamento di riscaldamento ed energia per le persone, la vita ordinaria – missili balistici contro il settore energetico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ucraina, Kiev ancora sotto attacco: raffica di missili e droni. Zelensky: “Russia colpisce strutture civili”
Leggi anche: Zelensky: “La Russia non vuole la pace”. Danni a infrastrutture e civili in tutto il Paese
Zelensky: Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture; Andamento lento per la partenza dei saldi invernali.
Zelensky: Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture - “In questo momento a Kharkiv e Dnipro, così come nelle nostre altre città e comunità, è in corso il lavoro per far fronte alle conseguenze dei raid russi. ilgiornale.it
Zelensky: "Se la Russia blocca gli sforzi diplomatici, l'Ucraina continuerà a difendersi" - Zelensky continua il rimpasto: dopo le nomine di Budanov e Ivanshchenko, il ministro Fedorov dal digitale alla difesa, l ... msn.com
Zelensky: 'La Russia ignora la diplomazia e prepara nuove risposte' - "Con ogni nuovo attacco, con ogni nuovo rinvio della diplomazia, la Russia mostra il dito medio al mondo intero. quotidiano.net
Zelensky: Russia ignora sforzi diplomatici e colpisce civili e infrastrutture
Zelensky crede ancora nella vittoria sulla Russia e durante la sua visita a Cipro chiede all'occidente di “rafforzare le sanzioni contro Mosca” - facebook.com facebook
Ucraina-Russia news oggi, si lavora alla tregua: nuovo colloquio Zelensky-Witkoff x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.