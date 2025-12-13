Zelensky | La Russia non vuole la pace Danni a infrastrutture e civili in tutto il Paese

Il presidente Zelensky ha dichiarato che la Russia non desidera la pace, evidenziando i danni alle infrastrutture e ai civili in tutto il Paese a seguito di recenti attacchi. Le autorità stanno lavorando intensamente per ripristinare i servizi essenziali e garantire la sicurezza delle comunità colpite.

«Tutti i servizi necessari stanno lavorando per ripristinare l'approvvigionamento elettrico e idrico nelle nostre comunità colpite dall' attacco notturno della Russia. Ancora una volta, l'attacco principale ha colpito il nostro settore energetico, il sud del Paese e la regione di Odessa. Due persone sono rimaste ferite nella regione di Odessa. Più di una dozzina di strutture civili sono.

