Zelensky | La Russia non vuole la pace Danni a infrastrutture e civili in tutto il Paese

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Zelensky ha dichiarato che la Russia non desidera la pace, evidenziando i danni alle infrastrutture e ai civili in tutto il Paese a seguito di recenti attacchi. Le autorità stanno lavorando intensamente per ripristinare i servizi essenziali e garantire la sicurezza delle comunità colpite.

«Tutti i servizi necessari stanno lavorando per ripristinare l’approvvigionamento elettrico e idrico nelle nostre comunità colpite dall’ attacco notturno della Russia. Ancora una volta, l’attacco principale ha colpito il nostro settore energetico, il sud del Paese e la regione di Odessa. Due persone sono rimaste ferite nella regione di Odessa. Più di una dozzina di strutture civili sono. Feedpress.me

zelensky russia vuole paceZelensky: “La Russia non vuole la pace”. Danni a infrastrutture e civili in tutto il Paese - In totale, il nemico ha utilizzato oltre 450 droni d’attacco e 30 missili di vario tipo ... msn.com

zelensky russia vuole paceGuerra in Ucraina, Donald Trump attacca: "La gente vuole la pace, Zelensky no" - Ucraina: Zelensky resta fermo, Trump avverte sul rischio di escalation e sottolinea l’appoggio interno alla pace. notizie.it

zelensky la russia non vuole la pace danni a infrastrutture e civili in tutto il paese

© Feedpress.me - Zelensky: “La Russia non vuole la pace”. Danni a infrastrutture e civili in tutto il Paese

Piani pace Ucraina, Zelensky: Putin vuole infrangere il principio

Video Piani pace Ucraina, Zelensky: Putin vuole infrangere il principio