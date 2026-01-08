Yemen | A Saudita ' leader separatista è ad Abu Dhabi'

Gli Emirati Arabi Uniti hanno trasferito clandestinamente ad Abu Dhabi il leader separatista yemenita Aidarous al-Zubaidi, capo del Consiglio di transizione meridionale, ricercato per tradimento. L’episodio evidenzia le tensioni regionali e le dinamiche politiche complesse nel contesto dello Yemen e della regione del Golfo.

Riad, 8 gen. (Adnkronos) - Gli Emirati Arabi Uniti hanno fatto uscire clandestinamente dallo Yemen il leader separatista Aidarous al-Zubaidi, capo del Consiglio di transizione meridionale (Stc), ricercato per tradimento, e lo hanno trasferito in aereo ad Abu Dhabi. Lo sostiene l'Arabia Saudita, mentre gli Emirati non hanno pero ora risposto a questa affermazione, che aggrava ulteriormente le tensioni tra i due vicini della penisola arabica. Secondo una dichiarazione dei militari sauditi, Al-Zubaidi è fuggito dallo Yemen in barca verso la Somalia. Successivamente, funzionari degli Emirati Arabi Uniti avrebbero trasportato al-Zubaidi in aereo ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Yemen: A. Saudita, 'leader separatista è ad Abu Dhabi' Leggi anche: Yemen,destituito leader separatista Sud Leggi anche: Yemen, destituito il leader separatista Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Yemen, leader separatista Al-Zubaidi destituito per alto tradimento; Destituito il leader separatista yemenita Al-Zubaidi; Aidarous al Zubaidi, il leader dei separatisti che controllano il sud dello Yemen, è stato espulso dal governo internazionalmente riconosciuto; Riyadh bombarda il sud dello Yemen, il capo dei separatisti accusato di tradimento. Yemen, destituito il leader separatista Al-Zubaidi. I Sauditi bombardano la sua provincia natale - Zubaidi guida il Consiglio di transizione del Sud (Stc), che aspira a ricreare uno Stato nel sud dello Yemen, dove era presente una Repubblica democratica e popolare indipendente dal 1967 ... tg.la7.it

