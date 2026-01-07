Yemendestituito leader separatista Sud

Il leader separatista del Sud Yemen, Al-Zubaidi, è scomparso prima di un previsto incontro in Arabia Saudita. Accusato di alto tradimento e tentata secessione, la sua assenza ha suscitato preoccupazioni sul futuro dei negoziati di pace e sulla stabilità della regione. La sua fuga rappresenta un possibile punto di svolta nel complesso conflitto yemenita e nelle dinamiche politiche locali.

8.29 Atteso in Arabia Saudita per colloqui di pace, il leader dei separatisti del Sud dello Yemen, Al-Zubaidi, è "fuggito in un luogo sconosciuto" e per questo è accusato di alto tradimento e tentata secessione dall'esecutivo yemenita internazionalmente riconosciuto. Appoggiati dagli Emirati Arabi Uniti, i separatisti del Sud sono formalmente alleati col governo yemenita antiHouthi ma cercano uno stato indipendente e per questo hanno conquistato vari territori poi ripresi dalla coalizione antiHouthi guidata dall'Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Yemen, ucciso il leader militare dei ribelli Houthi Leggi anche: I separatisti nel sud dello Yemen hanno presentato un piano per ottenere l’indipendenza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Yemen, destituito il leader separatista del sud; Yemen, destituito il leader separatista Al-Zubaidi. I Sauditi bombardano la sua provincia natale; Yemen: destituito il leader separatista Al-Zubaidi; Destituito in Yemen per alto tradimento il capo separatista Alzubidi. Yemen: destituito il leader separatista Al-Zubaidi - Zubaidi, leader separatista del sud dello Yemen, è stato destituito dal Consiglio presidenziale con l’accusa di alto tradimento ... interris.it

Destituito il leader separatista yemenita Al-Zubaidi - Zubaidi, è stato destituito dal Consiglio presidenziale per "alto tradimento". msn.com

Yemen, destituito il leader separatista Al-Zubaidi. I Sauditi bombardano la sua provincia natale - Zubaidi guida il Consiglio di transizione del Sud (Stc), che aspira a ricreare uno Stato nel sud dello Yemen, dove era presente una Repubblica democratica e popolare indipendente dal 1967 ... tg.la7.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.