yemen destituito il leader separatista

Il leader separatista yemenita Aidaros Al-Zubaidi è stato destituito dall’incarico con l’accusa di alto tradimento. Questa decisione rappresenta un importante sviluppo nel contesto del conflitto interno in Yemen, evidenziando le tensioni tra le diverse fazioni e le sfide politiche nel paese. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni significative per la stabilità regionale e gli sforzi di pace.

Il leader separatista yemenita Aidaros Al-Zubaidi è stato estromesso dall'esecutivo con l'accusa di « alto tradimento ». La decisione è stata comunicata dal presidente dell'organismo riconosciuto a livello internazionale che rappresenta il governo, il quale ha reso noto che Al- Zubaidi verrà segnalato al procuratore generale. Secondo quanto riferito nella nota ufficiale, sul suo conto pendono diverse imputazioni. Il capo del Consiglio di transizione meridionale, movimento che punta alla creazione di uno Stato autonomo nel sud dello Yemen, è stato inoltre dichiarato latitante dopo non essersi presentato a Riad, dove era atteso per una conferenza finalizzata a favorire un processo di riconciliazione tra le fazioni in conflitto nel Paese.

