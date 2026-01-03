Tabellone WTA Brisbane 2025 | Sabalenka e Anisimova al via del primo 500 stagionale

Il tabellone del WTA Brisbane 2025 presenta le protagoniste del primo torneo 500 della stagione, con Sabalenka e Anisimova tra le favorite. L’evento, ormai tradizionale, apre un anno che si preannuncia ricco di sfide e nuove protagoniste, in un contesto di grande interesse per il circuito femminile. Un’occasione importante per osservare le prime strategie e formazioni in vista delle competizioni più rilevanti dell’anno.

Torna l’ormai tradizionale appuntamento con il WTA di Brisbane, già di particolare grido perché si tratta di un WTA 500, il primo di un’annata che si preannuncia fondata non solo sul duello Sabalenka-Swiatek, ma anche sull’approdo ai vertici di altre protagoniste. Intanto la bielorussa e Amanda Anisimova promettono scintille da queste parti, anche se per quanto riguarda la numero 1 c’è il potenziale pericolo Jelena Ostapenko, ammesso che la lettone riesca a giocare secondo il massimo delle sue potenzialità sia al secondo che all’eventuale terzo turno. E poi c’è la possibile rivincita della finale degli Australian Open agli ottavi con l’americana Madison Keys. 🔗 Leggi su Oasport.it

